Agenzia ANSA

... mentre la Ratp, azienda del trasporto pubblico parigino ha annunciato forticon almeno una ...Gerald Darmanin ha annunciato 10 mila agenti tra poliziotti e gendarmi in tutta la, di cui 3.... treni suburbani Rer e treni di periferia, ha subito questa mattina "forti" a causa degli ...regione ipercentralizzata di Parigi che concentra quasi il 20% della popolazione totale della-... Francia: disagi in metro a Parigi, è boom di telelavoro - Europa (ANSA) - PARIGI, 19 GEN - Il trasporto pubblico di Parigi, tra metropolitana, treni suburbani Rer e treni di periferia, ha subito questa mattina "forti disagi" a causa degli ... 20% della popolazione ...Alessia Nicosia ci ha raccontato come è stato vivere sempre al buio e con una temperatura esterna fino a -80 °C nella base di ricerca Concordia ...