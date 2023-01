Francesca Fialdini ieri e oggi | com’era e com’è la conduttrice

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dal 2019è al timone del programma Da noi…a ruota libera in onda la domenica pomeriggio su RaiUno.è una delle conduttrici più amate dagli italiani, ma, la sua carriera non ha inizio tra i corridoi televisivi. Curiosando tra i suoi esordi abbiamo notata unacon un look decisamente diverso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Fanpage.it

La talentuosa giornalista e conduttrice di Da noi ha ruota libera ha vuotato il sacco: a quanto pare,ha un nuovo fidanzato, responsabile di averle rubato il cuore. Vediamo insieme tutti i dettagli. L'indiscrezione vede finalmente la sua conferma ufficiale:ha ...Ai nomi già noti (in particolare Chiara Ferragni e) si è aggiunto quello della pallavolista di 24 anni. Paola Egonu ha postato un video in cui si è rivolta ai fan sui social. 'Ci ... Francesca Fialdini: Ho un fidanzato ma non mi piace esporlo Cristiano Malgioglio si è rivelato in una recente intervista raccontando di un male che è riuscito a curare in tempo e che poteva avere conseguenze drammatiche Cristiano Malgioglio si è lasciato andar ...La conferma è finalmente arrivata. La pallavolista Paola Egonu sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo.