Frana sull’Ofantina | Anas al lavoro per i primi interventi di messa in sicurezza

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCassano Irpino (AV) – Proseguono glidi(Gruppo FS Italiane) in corrispondenza della SS7 “Appia” Ofantina” in provincia di Avellino, a seguito del cedimento del terrapieno attiguo alla sede stradale occorso l’altra notte a Cassano Irpino, che ha determinato l’interdizione al transito della statale tra il km 314,200 ed il km 333,600. L’Azienda, per il tramite del proprio personale e della impresa incaricata, si è attivata nell’immediato, già dalla scorsa notte, anche con una serie di sopralluoghi in loco. Sempre ieri, poi, si è svolto un incontro in Prefettura, con tutti gli Enti Territorialmente coinvolti (nell’ambito del Centro Coordinamento dei Soccorsi attivato, in particolare, in relazione alle avverse condizioni meteorologiche ed alle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile), volto a fare il punto ...