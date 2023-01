Frana sulla Statale 166 degli Alburni

(Di giovedì 19 gennaio 2023) E’ in fase di attivazione il senso unico alternato, regolato da semaforo, lungo la tratta stradale coinvolta dal movimento franoso tra Roccadaspide ed Aquara in provincia di Salerno. Stamattina a causa di una profonda voragine era stato provvisoriamente interdetto il transito tra il km 22,100 ed il km 24,200 della166con la circolazione consentita soltanto ai residenti ed ai mezzi di soccorso. Anas si è impegnata ad eseguire un intervento definitivo di ripristino della tratta – per circa 30 metri – già a partire dal prossimo lunedì 23 gennaio. Segui ZON.IT su Google News.

Irpinia News

È questa la linea d'azionequale si sono trovati d'accordo i rappresentanti di Enti e ...l'incontro ha ricordato le azioni già intraprese per il rilancio del comprensorio dopo ladel 2016, ......normali attività (bloccate da oltre 7 anni ovvero sin dal giorno delladel 5 ottobre 2015), determinando uno stato di disservizio dell'utenza che incide quotidianamente sulle attività e... Frana sull’Ofantina, si lavora alla messa in sicurezza La Camera dei Deputati nell’ambito del Decreto Ischia, ha approvato gli ordini del giorno presentati dai Deputati Arnaldo Lomuti e Amendola che impegnano il Governo a provvedere, ed adottare al più pr ..."Già in occasione della manovra finanziaria ebbi a presentare un odg approvato dall’aula per aumentare le somme destinate al Comune tirrenico".