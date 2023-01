Frana Sant’Agata de’ Goti | colpito il cimitero della città

(Di giovedì 19 gennaio 2023) SOCIAL. Fortede’, nella provincia di Benevento. Le forti piogge degli ultimi giorni non hanno risparmiato ilche è stato distrutto. Ecco cosa successo. >> Jay Briscoe, il campione di wrestling morto in un incidente: ferite anche le figliede’La grossade’, nella provincia di Benevento è stata causata dalle forti piogge degli ultimi giorni hannoil sud del paese. Il crollo choc è avvenuto nella tarda mattina di giovedì, dopo tre giorni di maltempo e abbondanti rovesci. Il luogomaggiormente è il alche ora è totalmente distrutto. Si intuisce dalle ...

Corriere del Mezzogiorno

Giovedì ade' Goti, in Campania, è franata una porzione del terreno su cui si trova un cimitero, facendo cadere in un torrente una ventina di bare e decine di urne. Secondo la ricostruzione del ...Nuovo crollo a Poggioreale, cimitero chiuso: sequestrato l'edificio franato Foto :cimitero di Camogli: bare in mare, cappelle distrutte Sant’Agata de’ Goti, frana il cimitero: bare e urne finiscono nel torrente