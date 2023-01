FOTO | AJ Lee mostra il suo nuovo look

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AJ Lee non è stata vista su un ring di pro wrestling da un bel po’ di tempo, ma di recente è tornata nel mondo del lavoro in un ruolo dietro le quinte con WOW Women of Wrestling. La prossima volta che i fan la vedranno, probabilmente avrà un aspetto molto diverso.La signora Punk ha pubblicato una nuovasu Instagram perre i suoi nuovi capelli. Ha scelto il blu, un colore molto deciso e una didascalia che descrive il suo stato d’animo. Ecco la: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AJ Mendez (@theajmendez)

