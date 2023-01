Agenzia ANSA

Unaha di fatto bloccato il traffico sull'A1 tra Incisa (Firenze) ed Arezzo: si sono formati 13 km di coda verso Roma e altrettanti verso il capoluogo toscano. Aspi, sul prooprio sito, ...Unae improvvisasi è abbattuta sull'A1, tra Incisa e Arezzo, bloccando il traffico. Come segnalato da Autostrade, lungo il tratto si sono formati 13 km di coda in direzione Roma e ... Forte grandinata in A1, fino 13 km coda tra Firenze e Arezzo - Toscana RIETI - "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione ...Una forte grandinata ha di fatto bloccato il traffico sull'A1 tra Incisa (Firenze) ed Arezzo: si sono formati 13 km di coda verso Roma e altrettanti verso il capoluogo toscano. (ANSA) ...