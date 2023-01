Formazioni ufficiali Lazio-Bologna | le scelte dei due tecnici

(Di giovedì 19 gennaio 2023), ledi Maurizio Sarri e Thiago Motta per il match valido per gli ottavi di Coppa Italia Comunicate ledi, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma alle 18.(4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri(4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaoro, Sosa, Lykogiannis; Schouten, Moro; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Barrow. Allenatore: Thiago Motta L'articolo proviene da Calcio News 24.

