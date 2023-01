Formazioni ufficiali Juventus-Monza | Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ledi, match degli ottavi di finale di. Chiamati a riscattarsi i bianconeri, che devono dimenticare in fretta il ko del Maradona contro il Napoli. Non sarà però un gioco da ragazzi battere il, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo da quando è arrivato Palladino. In palio un posto ai quarti di finale contro Bologna o Lazio. Appuntamento alle ore 21:00. Ecco le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino. LE: In attesa: In attesa SportFace.