Formazioni ufficiali Ceuta-Barcellona | Copa del Rey 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ledi, sfida valida per gli ottavi di finale dellaDel Rey. Dopo aver rischiato al turno precedente contro l’Intercity, sconfitto solo ai supplementari, i catalani affrontano un altro avversario abbordabile ma da non sottovalutare. Iloccupa l’ultimo posto della classifica in terza serie ma ha già superato tre turni in coppa, battendo peraltro un club di Liga come l’Elche. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di giovedì 19 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.