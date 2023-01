Foodies’ Challenge Milano 2023 | i vincitori della 4^ edizione

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si è tenuta ieri, mercoledì 18 gennaio, presso l’ADI Museum dila premiazione di. Un interessante contest ideato da Nicola Sardano, che ha visto trionfare, nella sezione dessert, la creazione visiva del team composto dallo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam con LuoghiCOMUNI Studio Architettura. Il cortometraggio “Zeinot”, diretto da Carlo Roberti e prodotto da Struttura Films, ha conquistato Giuria e il pubblico, che lo hanno portato al verticesentitissima competizione. Anche in questa(la quarta)ha messo in gara team di chef e progettisti di spessore. Il tutto per creare il vincente mix tra sapore e stile. Spettacolo e divertimento non sono affatto mancati....