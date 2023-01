Fondazione Banco di Napoli | incontro sulla tradizione sartoriale all’ombra del Vesuvio Ecco come rilanciarla 

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Lamaschile atra età moderna e contemporanea”, questo il titolo dell’che si è svolto nella sede delladi, presieduta da Orazio Abbamonte. Durante il confronto è stata avanzata la proposta di realizzare una scuola d’artemaschile per i giovani della città, che trasmetta il sapere tradizionale, e insegni quel mestiere antico in grado di rendere affascinanti e riconoscibili gli abiti Made in Naples. Al centro del dibattito l’arte della seta, la storia, l’economia, dal ‘500 ai giorni nostri, attraverso lo studio delle carte d’archivio e il racconto di due libri: Giovan Battista Manso imprenditore e le sete del Real Monte Manso di Scala di Bianca Stranieri (Editori Paparo) e Cucita ...