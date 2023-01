Fiorentina-Torino sabato 21 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Classifica alla mano traè uno scontro diretto per il decimo posto, obiettivo che non era nelle intenzioni societarie prima della stagione ma che riflette l’andamento altalenante di entrambe le squadre che hanno in comune anche l’approdo ai quarti di coppa Italia in cui si contenderanno un posto in semifinale. I granata InfoBetting: Scommesse Sportive e