Fiorentina | non solo Gonalez e Amrabat | sirene francesi per Igor

Toro News

... la squadra di Gotti prova a farsi vedere dalle parti di Musso, matrova la zampata che ... Dall'altro lato, invece, i quarti sono già delineati:- Torino e Roma - Cremonese. ATALANTA - ...Sembra che il futuro dell'argentino Nico Gonzalez sarà ancora a Firenze. Secondo il Corriere dello Sport, laavrebbe rifiutato un'offerta pari a 36 milioni di euro per l'esterno sudamericano, convinta di poter puntare ancora a lungo su di lui. Commisso pare intenzionato a mantenre alcuni fulcri ... La Fiorentina non si chiuderà: al Torino il compito di infilarla in verticale Il centrocampista arriva in prestito dalla Fiorentina. Il club grigiorosso interviene anche sul mercato dopo l'avvicendamento in panchina ...Il Torino continua a dialogare con diversi club per dare a Juric i rinforzi giusti. Non è un mistero che il tecnico voglia almeno un centrocampista, un esterno e un attaccante. Per il ruolo di mediano ...