Fiorentina | l’idea a sorpresa è Belotti per gennaio | addio in vista in attacco?

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ladi Vincenzo Italiano sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Infatti la viola è attualmente al 10imo posto in Serie A. Questa prima parte ha evidenziato soprattutto un problema: carenza di gol in. Nonostante uno stile di gioco molto offensivo, e una grossa mole di occasioni create, il club toscano ha realizzato solo 21 gol fatti in campionato. Dunque la dirigenza sta cercando di ovviare al problema mettendo le mani al mercato: Sia in entrata che in uscita. La viola avrebbe anche già trovato il nome. FOTO: Getty – AndreaA.S. RomaIl nome per l’di Vincenzo Italiano Certamente uno dei protagonisti, in negativo della stagione della, è l’ex Real Madrid Luka Jovic, il quale con appena 3 gol (in Serie A), non sembra essersi integrato ...