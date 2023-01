Fiorentina | Jovic ai saluti | i viola puntano su Beto

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lukapuò salutare lagià a gennaio. Ia caccia diper sostituire il centravanti serbo Lasta cercando un modo di lasciar partire Luka, che non ha fin qui convinto i. Il problema è però il 50% della percentuale sulla rivendita che andrebbe nelle casse del Real Madrid. I toscani sono in cerca di un centravanti che garantisca un maggior numero di gol come, ad esempio, il portoghese, per il quale l’Udinese è però intenzionata a tirare su il costo del cartellino visti gli interessi dalla Premier. L'articolo proviene da Calcio News 24.

non sta facendo ciò che dovrebbe, Cabral è buon giocatore ma niente più. Puoi anche mettere ... Mollare il campionato per le coppe Sono convinto che lanon possa permettersi di mollare ......i due attaccanti Jovi contro Sanabria La probabile formazione della(4 - 2 - 3 - 1) Terracciano Venuti Milenkovic Igor Biraghi Amrabat Duncan Ikone Bonaventura KouameLa ... La Fiorentina ha deciso: arriverà una punta, Jovic può salutare. I ‘casi’ Nico e Rocco Manca un attaccante, ormai è in casa viola è una certezza da oltre un anno, tranne che per la società. Ora Italiano ne ha bisogno La scommessa Jovic ha deluso. Se non è bocciato poco ci manca. La Fior ...Ospite negli studi di Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Massimo Orlando ha detto la sua sul movimento dei viola e sulle voci di mercato intorno alla squadra di Vincenzo Italiano, ad iniziare ...