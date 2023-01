LA NAZIONE

Oltre 250 gli extracomunitari che si erano rivolti al gruppo criminale. Con questo trucco 600mila euro di reddito di cittadinanza percepiti ...Un vero e proprio sistema ben collaudato in cui, attraverso l'emissione/ricezione di fatture per operazioni inesistenti o con sovrafatturazioni nonchédi dipendenti, si andava a ... Finte assunzioni per il permesso di soggiorno, due in carcere: 4 milioni di multa Oltre 250 gli extracomunitari che si erano rivolti al gruppo criminale. Con questo trucco 600mila euro di reddito di cittadinanza percepiti abusivamente ...Faceva promesse di lavoro che non poteva mantenere e, in cambio, si faceva dare importanti somme di denaro. E' questa l'accusa nei confronti di una donna di 44 anni, anagraficamente residente a Gela m ...