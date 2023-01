Fiat Uno - Ha quarantanni ma è ancora briosa e sciccosa e comodosa - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 19 gennaio 2023) "", "", "risparmiosa", "scattosa" Ed è subito Uno. Una campagna pubblicitaria, un po' tormentone, che molti ricorderanno (e che Quattroruote allora stigmatizzò): moderna almeno quanto la macchina. Che marcava, già con il linguaggio, le distanze tra lei e tutto quello che c'era prima. Nessun'auto fino ad allora aveva mai parlato così. E, certo, quell'utilitaria aveva il compito non facile di far dimenticare la 127, altra campionessa di modernità, ma ai tempi suoi. Nel 1983 i tempi erano maturi per le sfide di prossima generazione e la Uno sembrò subito la macchina giusta per dare corpo e voce al cambiamento. Figlia del team di progettazione capitanato da Vittorio Ghidella, la Uno vantava un'architettura intelligente, con passo lungo e una bella abitabilità sintetizzati in dimensioni compatte, un cruscotto con i satelliti laterali che ...