Fiat Uno - Da Cape Canaveral a quasi oggi - FOTO GALLERY

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il 19 gennaio del 1983, a, viene presentata alla stampa laUno, l'innovativa erede della 127. Disegnata da Giorgetto Giugiaro, già padre della Panda del 1980, è un modello fondamentale per la Casa di Torino: a confronto proprio con laPanda, l'auto più venduta in Italia, che in media fa registrare 10 mila immatricolazioni mensili, nei suoi primi anni di produzione la Uno viaggia sulle 30-40 mila unità al mese... Anche brasiliana. Ecco perché lasceglie all'epoca la famosa location "spaziale" americata per il debutto in società di questa utilitaria, dal 1984 prodotta e venduta anche in Sud America, dove avrà una carriera persino più lunga della versione europea. Alcuni modelli brasiliani e i loro derivati, peraltro, arriveranno anche da noi, dapprima come ...