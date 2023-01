Feudi di San Gregorio | dalla carbon neutrality alle fonti alternative | ecco i risultati del piano di sostenibilità

(Di giovedì 19 gennaio 2023)di San, azienda vitivinicola leader del Sud Italia e uno dei principali marchi del vino italiano, ha presentato i principalidel rapporto aziendale di2022: “un programma di intervento puntuale e consolidato – si legge in una nota –, frutto di un impegno pluriennale nel settore in termini ambientali, sociali ed economici. Divenuta B Corp nel giugno del 2022,di San– già società benefit, certificata Equalitas nonché membro di Co2alizione Italia, insieme ad altre 60 aziende italiane di primissimoimpegnate nella neutralità climatica – riversa il proprio impegno, come da statuto, nella tutela e valorizzazione della bellezza del patrimonio ambientale, sociale e culturale del territorio irpino e della sua ...

È l'importante messaggio che è venuto da una delle principali cantine del Mezzogiorno, l'irpina Feudi di San Gregorio (ma con unità produttive anche nel vulture in Basilicata, in Friuli e a Bolgheri). Feudi di San Gregorio, ecco come la sostenibilità fa crescere gli utili Feudi di San Gregorio, azienda vitivinicola leader del Sud Italia e uno dei principali marchi del vino italiano, ha presentato i principali risultati del rapporto aziendale di sostenibilità 2022: "un ... Gli investimenti hanno aumentato l'ebitda dalla cantina che fattura 30 milioni, per il 50% all'estero: obiettivo la carbon neutrality ...