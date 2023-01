Femminicidio Scialdone | la versione di Bonaiuti | «Voleva fingere di suicidarsi con la pistola | il colpo è partito per errore»

Open

Costantino Bonaiuti non voleva uccidere Martina. Il colpo di pistola è partito "per errore". E lui aveva in animo soltanto di spaventarla.la versione dell'uomo accusato del......è ancora scossa per l'omicidio di Martinaper mano del suo ex fidanzato. L'adesione alla fiaccolata Dopo il sit - in promosso dal municipio VII, quello in cui è avvenuto il, è ... Femminicidio Scialdone, la difesa di Bonaiuti presenta ricorso al Riesame: «Non voleva uccidere Martina» Dal carcere Costantino Bonaiuti continua a ripetere la sua versione dei fatti. Il colpo di pistola che ha ucciso l'ex compagna fuori dal ristorante Brado, ...Parla ai microfoni di Fanpage.it Mario Scialla, l'avvocato della famiglia di Martina Scialdone, l'avvocatessa 35enne uccisa la sera del 14 gennaio 2023 dall'ex compagno Costantino Bonaiuti.