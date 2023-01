Fedez vs Codacons | il rapper vince la causa per 20mila euro | “Col ca o che vi pago”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha vinto lacontro ile sarà risarcito per le spese legali sostenute. L’associazione è stata condannata a risarcire l’artista e influencer per. A dare l’annuncio è lo stesso cantante tramite il suo profilo di Instagram. Così Federico ha parlato in una storia su Instagram: “Vi ricordate ilche mi aveva querelato e denunciato e chiesto risarcimento danni per oltre un milione di? Il tribunale ha detto che col cazzo glieli darò. Anzi li ha condannati a risarcirmi diper le spese legali. Per me è come se fosse la premiazione di un Oscar: ringrazio miei genitori, mia moglie e i miei legali che mi sono stati vicino“. Facendo un passo indietro torniamo al 2020, quando con l’esplosione ...

... di cui l'Adnkronos ha preso visione, che ha rigettato la richiesta di risarcimento in sede civile avanzata dal Codacons nei confronti di Fedez, accusato dall'associazione di averla diffamata. Anche il Codacons ha commentato prontamente la sentenza: 'Il Codacons rispetta come sempre le decisioni ... (Adnkronos) – "L'apprezzamento della effettiva offensività di determinate espressioni non può essere effettuato in via astratta, ma deve tener conto del contesto entro il quale avviene la comunicazion ...