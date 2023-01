Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023)lail, realtà con cui negli ultimi 2 anni si era scontrato diverse volte anche a livello pubblico. Unada und’euro, che il famoso produttore discografico commenta: “Questa vittoria della, almeno per me, valeunaalla serata degli”. La vittoria dinellailbatte in unala realtà dele intasca 20mila euro. Il rapper, fa sapere attraverso le proprie storie Instagram, non solo ha vinto la battaglia legalel’associazione a tutela dei ...