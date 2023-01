Fedez vince la causa contro il Codacons ed esulta sui social | “Alla prossima!”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)si è recentemente esposto sulla denuncia ai suoi danni presentata dal, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei consumatori. Poche ore fa il rapper ha pubblicato una Instagram story in cui ha rivelato l’esito della battaglia legale legataraccolta fondi lanciata da lui e dmoglie Chiara Ferragni durante la prima ondata di Covid-19 in Italia, quando gli ospedali che faticavano a curare i malati. L’obiettivo dei coniugi era aiutare l’Ospedale San Raffaele di Milano nell’attivazione di una nuova terapia intensiva. La coppia, all’epoca, attraverso l’associazione The Ferragnez, aveva invitato i loro sostenitori a donare il proprio contributosulla piattaforma GoFundMe. Allo stesso tempo, il conduttore di Lol, aveva accusato il ...

Leggi Anche Codacons, nuovo attacco contro: 'Il video di 'Mille' è pubblicità occulta alla Coca - Cola'contro il Codacons 'Vi ricordate il Codacons che mi aveva querelato e denunciato, con un risarcimento danni per oltre un milione di euro Il tribunale ha detto 'Codacons, chiedete un ...Non soloavrebbe vinto la causa, quindi, ma il Codacons sarebbe stato condannato a risarcire il rapper. L'autore di Bimbi Per Strada ne approfitta per ringraziare le persone che lo hanno ... Fedez vince contro il Codacons e usa Instagram per farlo sapere Fedez si è recentemente esposto sulla denuncia ai suoi danni presentata dal Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei consumatori. Poche ore fa il rapper ha ...