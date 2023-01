Fedez | Marcell Jacobs e quella collaborazione finita malissimo | i motivi

Leggi su donnapop

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Li conosciamo entrambi per i loro successi in ambiti diversi,sono finiti a collaborare insieme, ma le cose non sono andate per il meglio. Cosa è successo? Leggi anche: Chiara Ferragni: Sanremo non è ancora iniziato, ma sono tutti contro di lei (e stavolta non c’entra Selvaggia Lucarelli) Ovviamente non stiamo...