Fdi | Meloni alla Camera | brindisi per il compleanno

Il Riformista

Un brindisi, e due torte, per festeggiare il compleanno di Giorgia, lo scorso 15 gennaio: la premier nel primo pomeriggio è stata festeggiata alla Camera da deputati e senatori di, a margine del voto per il decimo componente laico del Csm. Presenti anche ......ottiene la promessa di esame preliminare della legge sull'Autonomia 'in uno dei prossimi Cdm' e... Che attingendo alle comunicazioni di Palazzo Chigi aggiunge che la premier Giorgiasi è ... Campanello d’allarme per Meloni, scricchiola Fdi e la fiducia degli italiani: l’ultimo sondaggi... Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Brindisi alla Camera, con i parlamentari di Fdi, per la premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che domenica scorsa ha festeggiato il suo 46esimo compleanno.Un'oscillazione fisiologica o il segnale di un'inversione di tendenza Gli ultimi sondaggi politici raccolti nella prima Supermedia del 2023 ...