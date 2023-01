Fdi | Meloni alla Camera | brindisi di compleanno con i parlamentari

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) -, con idi Fdi, per la premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia, che domenica scorsa ha festeggiato il suo 46esimo. Tra i presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, oggi a Montecitorio per la seduta comune del Parlamento sul Csm.

Quando c'è ......alle 14 è stata fatta uscire la premier da Palazzo Chigi per portarla alla Camera negli uffici da presidente diche spesso frequenta. E poi tanti auguri Giorgia. A seguire torta e regalo.