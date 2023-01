La Stampa

, mandate armi. Questo il senso dell'intervento in videoconferenza del presidente ucraino Zelensky oggi al Forum economico di Davos, in Svizzera. "Le forniture di sistemi di difesa all'..." Vedi l'offerta su PS5 " Le offerte non si esauriscono ovviamente alla possibilità di fare propria PS5 in pronta consegna da GameStop: sul mercato esistono infatti anche numerose altre occasioni. Vi ... Fate presto: uscite dai social CORTINA La pista di bob per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 si farà a Cortina d’Ampezzo, e si farà presto. Non sono percorribili le altre ...GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.