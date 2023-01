Fast X | Brie Larson mostra i tattoo del suo personaggio? Le reazioni dei fan

Movieplayer

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda ! Cosa ne pensate e quanto attendete& Furious 10 Lasciate un commento! DONTE:Larson Classifiche consigliate I film da ...... nel 2023 l'interprete esordirà anche inX , il decimo capitolo della saga di& Furious . Nelle ultime ore, tuttavia, a far tornareLarson sotto ai riflettori non è stata la sua ... Fast X: Brie Larson mostra i tattoo del suo personaggio Le reazioni ... Alcune fotografie postate da Brie Larson hanno fatto impazzire i fan alimentando nuove speculazioni su Fast X.As interesting as it would be to have the last two Fast and Furious movies going back to basics, Fast X can’t really go back to the franchise’s roots.