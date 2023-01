Farnesina | Guariglia nuovo segretario generale | oggi in Cdm

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Stasera in Consiglio dei ministri è attesa la nomina di Riccardo, attuale ambasciatore a Madrid, adel ministero degli Esteri. Lo si apprende da fonti di governo.prende il posto dell'ambasciatore Ettore Sequi, che va in pensione.

è attualmente ambasciatore d'Italia a Madrid, dove ha assunto le funzioni nel maggio 2020. Allaprenderà il posto di Ettore Francesco Sequi, nominato Segretario generale del ...Il Consiglio dei ministri ha nominato l'ambasciatore Riccardocome nuovo segretario generale della, su proposta di Antonio Tajani , vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Il suo ultimo incarico è quello di ambasciatore in ... Chi è Riccardo Guariglia, nuovo segretario generale della Farnesina Alla Farnesina prende il posto di Ettore Sequi, ex capo di gabinetto del ministro Luigi Di Maio nel governo Conte II, promosso poi nel ...Ex ambasciatore in Spagna e capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, prende il posto di Ettore Sequi ...