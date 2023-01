Falsi incidenti stradali | frode assicurativa da oltre 2 milioni | 4 arresti | sospesi 4 medici “Fondamentali le intercettazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Hanno organizzato50per ottenere i risarcimenti dalle compagnie assicurative”: le indagini dei carabinieri di Roma hanno scoperto unadadi euro che ha coinvolto più di 250 persone. I reati contestati dalla Procura della Capitale sono associazione per delinquere, frodi ai danni di assicurazioni e corruzione. Quattro persone sono finiti aglidomiciliari mentre a quattrodi pronto soccorso è stata notificata la misura della sospensione dal pubblico servizio per un periodo compreso trai 6 e i 12 mesi. “Il danno economico alle Compagnie assicurative, che hanno fornito piena collaborazione nell’indagine per le truffe ai loro danni, è ...