Ezio Greggio festeggia i 30 anni della fidanzata Romina Pierdomenico

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Da Cossato ai successi televisivi e al cinema:e la carriera raccontata in N°1, mentrecompie 30L'articolo proviene da Novella 2000.

Liberoquotidiano.it

Gianfranco D'Angelo Edscoppia a piangere. Il conduttore di 'Striscia la Notizia', il tg satirico di Canale5, è stato intervistato da Alessandro Cattelan, padrone di casa di 'Stasera c'è Cattelan' su Rai2. Nel ...è al settimo cielo. La sua storia d'amore con Romina Pierdomenico, sua compagna da molti anni, va avanti a gonfie vele. Ora la coppia posa per la copertina di 'Gente', in edicola da ... Ezio Greggio in lacrime: "Eravamo una coppia di mezzi delinquenti" Gianfranco D’Angelo Ed Ezio Greggio scoppia a piangere. Il conduttore di “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Canale5, ...Ezio Greggio è al settimo cielo. La sua storia d'amore con Romina Pierdomenico, sua compagna da molti anni, va avanti a gonfie vele. Ora ...