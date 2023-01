Ex Vippone in cura dopo l’esperienza al GF Vip | Non dormo più | ho attacchi di panico!

(Di giovedì 19 gennaio 2023)al GF Vip purtroppo non è andata proprio come sperava, cosi almeno ha dichiarato Giovanni Ciacci in una recente intervista. Il noto stylist è stato eliminato lo scorso ottobre dal reality con un televoto flash a seguito del provvedimento disciplinare presoil caso Marco Bellavia. Giovanni Ciacci deluso dalla sua eliminazione al GF L'articolo proviene da KontroKultura.

ilmattino.it

Il, infatti, è uscito l'ultimo dell'anno e trasferito in un ospedale romano per dei ...privata e non può usare il bagno comune per alcuni giorni perché deve farsi le punture e finire la' , ...Ecco quale sarebbe il motivo che ha spinto ila prendere questa scelta sofferta. ... E, per prendersidi sé, il giovane avrebbe deciso di tornare a casa. Dunque, ecco il motivo che ... Giovanni Ciacci, la malattia dopo il Gf Vip: «Ho avuto pensieri brutti: soffro di attacchi di panico e sono in La sua breve esperienza al Gf Vip gli ha cambiato la vita. Giovanni Ciacci, il primo sieropositivo all'Hiv entrato nel loft di Cinecittà a qualche mese dalla sua eliminazione tira ...Perché Antonino ha una stanza privata al GF Vip Vipponi contrariati: "Lui ha avuto un sacco di dritte da fuori", cosa sta succedendo.