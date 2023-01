Ex Ilva | Morselli | rafforziamo patrimonio con 750 mln

Agenzia ANSA

Lo ha detto l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia, al tavolo sull'exin corso al Mimit. Lo si apprende da fonti presenti all'incontro. "Noi - ha spiegato- ...... a parte Lucia, soprattutto quelli pubblici che lui invoca, accettano di gestire quella ... Neppure a Piombino da Jindal , l'indiano che Emiliano voleva inal posto di ArcelorMittal. E ... ++ Ex Ilva: Morselli,investiremo su Afo5 e centrale elettrica ++ - Puglia "Il rafforzamento patrimoniale di 750 milioni ci consente di accedere ai mercati delle materie prime e delle risorse finanziare con uno standing diverso, uno standing in linea con lo status di sito st ...Comincia questa sera alle 23 lo sciopero indetto da Fiom Cgil, Uilm e Usb sino alle 7 del 20 gennaio per chiedere un cambio in Acciaierie d Italia, ex Ilva. Obiettivo: portare lo Stato ...