Ex Ilva | da Taranto 750 lavoratori per un presidio al Mimit

Circa 750 lavoratori dell'exdie dell'indotto sono in arrivo a Roma per un presidio all'esterno del ministero delle Imprese, dove alle 14 il ministro Urso riunirà un tavolo di confronto sul gruppo Acciaierie d'...Noi con le emissioni di benzene non c'entriamo nulla. Controllate l' Eni . È quanto, in estrema sintesi ha risposto Acciaierie d'Italia , la società che gestisce l'exdi, ad Arpa Puglia che il 5 gennaio scorso aveva inviato una nota nella quale imponeva alla fabbrica di adottare "tutti i possibili interventi correttivi di riduzione delle emissioni di ... Taranto finanzia con 30 milioni di Ilva i bonus agli universitari e l'aiuto a fragili, disabili e ... (ANSA) - ROMA, 19 GEN - Circa 750 lavoratori dell'ex Ilva di Taranto e dell'indotto sono in arrivo a Roma per un presidio all'esterno del ministero delle Imprese, dove alle 14 il ministro Urso riunirà ...Ilva di Taranto oggi sciopero dei lavoratori e presidio a Roma sotto la sede del ministero delle Imprese (Mimit) in concomitanza col vertice con Urso ...