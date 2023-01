Ex Ilva | 750 operai in presidio al Mimit Oggi tavolo con ministro

Radio Norba News

Circalavoratori dell'exdi Taranto e dell'indotto sono in arrivo a Roma per un presidio all'esterno del ministero delle Imprese, dove alle 14 il ministro Urso riunirà un tavolo di confronto sul ...Per Acciaierie d'Italia , il 2023 che potrebbe essere l'anno della svolta: l'exinizia l'anno conmilioni di denaro fresco che offre ossigeno all'azienda alle prese con scarsezza di circolante e debiti verso Eni e Snam. Intanto verrà completato il piano ambientale e a ... Ex Ilva, 750 lavoratori sono a Roma per il presidio sotto il Mimit ... (ANSA) - ROMA, 19 GEN - Circa 750 lavoratori dell'ex Ilva di Taranto e dell'indotto sono in arrivo a Roma per un presidio all'esterno del ministero delle Imprese, dove alle 14 il ministro Urso riunirà ...Ilva di Taranto oggi sciopero dei lavoratori e presidio a Roma sotto la sede del ministero delle Imprese (Mimit) in concomitanza col vertice con Urso ...