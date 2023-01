(Di giovedì 19 gennaio 2023) Mancava un tassello per chiudere il trio di piloti che si alternerà sulla Yamaha R1 #77 nel corso delle tre 24h di questa stagione. Ed il tassello non poteva che arrivare dalla velocità, ovvero Isaac ...

Isaac farà quindi squadra con Sheridan Morais e Mathieu Gines per quanto riguarda la classe. Sulla #777 della Superstock saranno addirittura quattro i piloti che la guideranno. Insieme ai ...Da segnalare la caduta di Dan Linfoot (77) nel corso della sessione. Yellow Rider Suona la carica Yamaha YART con il tedesco Marvin Fritz. Suo il miglior tempo di sessione in 2'19"826 davanti ... EWC: Wojcik Racing completa la sua line up La squadra polacca attinge ancora dalla velocità per la sua R1 #77 ed aggiunge un quarto pilota per la #777 in Superstock ...