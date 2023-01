Eva Kaili resta in carcere Gli avvocati | Sottoposta a tortura in isolamento

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva, è stataa una condizione didurante il suo periodo di detenzione ininla scorsa settimana, denunciano i due legali della politica greca.è stata arta nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, dovràre ancora inper almeno un altro mese. Lo riferisce la Procura federale del Belgio, ricordando che la politica greca è detenuta nel penitenziario di Haren dal 9 dicembre. non è stata accolta dunque la richiesta dei legali dell'ex eurodeputata, che avevano chiesto "ancora una volta la scarcerazione con misure alternative come il braccialetto elettronico o simili". Al termine dell'udienza sul riesame della custodia cautelare, ...

