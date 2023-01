Eva Kaili in per un altro mese La difesa | Torture come nel Medioevo

'Dal pomeriggio di mercoledì 11 gennaio al venerdì 13 gennaioè stata messa in isolamento su decisione del giudice istruttorio. È stata tenuta per 16 ore in una cella di polizia, non in prigione, al freddo, le è stata negata una seconda coperta, hanno ...La 55enne commercialista, con studio a Opera, sarebbe legata sia alla famiglia Panzeri che a quella di Francesco Giorgi, compagno dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo. Nel primo ...In carcere si sta meglio in Italia che in Belgio: Eva Kaili, la ex vicepresidente del Parlamento Europeo, è stata trattata molto peggio di Matteo Messina Denaro La legge belga vuole che le posizioni d ...La Camera di consiglio ha confermato la custodia cautelare di Eva Kaili. Il tribunale di primo grado di Bruxelles ha pertanto respinto la richiesta dei legali dell’europarlamentare greca di concederle ...