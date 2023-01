Eurocup | la Dolomiti Energia Trento si arrende ai London Lions

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lasi70-84 ainel Round 11 di, subendo così la nona sconfitta stagionale nella competizone. Non sono bastati i 13 punti e 9 rimbalzi di Atkins, i 13 punti di Spagnolo e gli 11 di Flaccadori. Dopo le prime accelerazioni di Dekker e Zubcic, lasi fa trovare sul pezzo grazie a Lockett e ai centri da lontano di Spagnolo e Atkins (9-8). Successivamente, sale in cattedra Flaccadori per i bianconeri, rispondendo ai canestri di Koufos e Zubcic (15-12). Poi Spagnolo e Lockett innescano Grazulis, che da tre punti fa volare l’Aquila in vantaggio sul +10, prima che Sharma scuota gli inglesi con due appoggi al tabellone e accompagni Dekker nel tenere iin ...

Il video con gli highlights diEnergia Trento - London Lions 70 - 84 , match valido per l'undicesima giornata del gruppo B dell'2022/2023 . Sconfitta per i bresciani fuori casa, nonostante una buona partenza nel ...La cronaca e il tabellino di Prometey Slobozhanske - Germani Brescia 79 - 72 e diEnergia Trento - London Lions 70 - 84 match dell'undicesima giornata di2022/2023 . Doppia sconfitta per le squadre portacolori italiane, entrambe partite bene, ma che poi, col ... EUROCUP, DOLOMITI ENERGIA CADE IN CASA CON I LIONS ... La Dolomiti Energia Trentino non riesce a replicare i successi interni con Gran Canaria e Amburgo e viene sconfitta in casa dai London Lions nel Round 11 ...Si è appena conclusa al PalaTrento la sfida tra i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino e i London Lions, match valevole per l’undicesima giornata dell’EuroCup. Una sfida fondamentale nella ...