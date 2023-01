Eurocup | il Prometey prende il largo nell’ultimo quarto e batte la Germani Brescia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lasi arrende nel Round 11 dicontro ilcon il punteggio finale di 79-72. Non bastano ai biancoblu i 20 punti di Della Valle e i 16 di Massinburg, facendo scenderesu un record di 5-6. Avvio di partita equilibrato, con Clavell e Stephens che realizzano da lontano e il duo Della Valle-Odiase a rispondere in taglio (8-7). Trascinata dalle accelerazioni di Agada e Sanon, ilprova a mettere la freccia ma Cournooh in accelerazione, una bomba di Moss e le incursioni di Cobbins e Massinburg ribaltano gli avversari andando avanti sul 15-19 al 10° minuto. Successivamente Sanon e Cournooh si scambiano colpi da tre punti, Stephens realizza una super schiacciata da rimbalzo in attacco ma Massinburg e Della Valle da lontano lanciano la fuga ...

79 a 72 è il risultato finale della sfida difra ile la Pallacanestro Brescia, che non riesce a confermarsi e cade nella trasferta di Riga contro il team ucraino. Si rallenta quindi la corsa continentale della Germani che alla ...La vittoria del, infatti, arriva grazie al 25 - 19 siglato nell'ultimo periodo, un ... Per quanto riguarda l', invece, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, quando al PalaLeonessa ... La Germani sfida il Prometey in Eurocup: segui la diretta Roma, 18 gennaio 2023 – Mercoledì amaro in Eurocup per le due formazioni italiane impegnate nell’undicesimo turno di regular season: la Germani Brescia cade sul campo del Prometey Sloboshanke per 79-7 ...La vittoria del Prometey, infatti, arriva grazie al 25-19 siglato nell ... aprirà il girone di ritorno della Serie A. Per quanto riguarda l’EuroCup, invece, l’appuntamento è per mercoledì prossimo, ...