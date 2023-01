Estorsioni a migranti | a processo il prete “businessman” scovato dalle Iene

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe chiesto il pizzo e prestato soldi con tassi di interesse da usura aiche accoglieva. Per questo motivo è finito adon Giuseppe Giuliano, 59 anni di Cimitile, ed ex parroco della parrocchia di San Biagio di Limatola in provincia di Benevento. Imputato nel, oltre al, anche Mario Caserta, 52 anni, di Limatola. Ilè sotto la lente delle autorità giudiziarie dal 2014, quando la polizia entrò nella sua parrocchia per alcune perquisizioni, contestandogli i reati di estorsione e usura, realizzate avvalendosi della “esperienza” di alcuni pregiudicati. Al parroco vennero sequestrati beni per un milione di euro, in quanto “ritenuto soggetto abitualmente dedito a delinquere ed a vivere, almeno in parte, dei proventi delle proprie attività ...