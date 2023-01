Era tutto vero | i Maneskin si sono sposati

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (tra loro) a Las Vegas. Si dice che quello che accade a Las Vegas resti a Las Vegas, e sarà così anche per il doppio matrimonio in casa. Chiaramente si tratta di una trovata promozionale a supporto del nuovo album, che proprio in queste ore è il protagonista di una presentazione eccezionale in America. I, tutti e quattro, sipresentati in abito bianco e sitra loro. Così, nelle numerose foto che fanno capolino sui social, si vede Victoria baciare Ethan e Damiano baciare Thomas in eleganti abiti da cerimonia. E non solo: tra le foto anche baci di Victoria e Damiano (che smentisce anche la voce sui problemi personali tra i due) e di Ethan e Thomas, con scambi di coppie. I quattro hanno presentato il nuovo disco con un doppio matrimonio che farà sicuramente ...