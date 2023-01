(Di giovedì 19 gennaio 2023) Questa settimana sull’Games Store potrete trovare, un gioco caratterizzato da un incantevole stile artistico che ricorda gli origami Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’Games Store. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’Store, un gioco caratterizzato da un incantevole stile artistico che ricorda gli origami.Games vi offre ...

tuttoteK

Si tratta diChronicles, gioco prodotto da Fishing Cactus e pubblicato dallo stesso team di sviluppo in collaborazione con PID Games.è un action adventure decisamente ...Il gioco gratis del 19 gennaio è quindi il divertenteChronicles : si tratta di un'avventura con visuale isometrica dotata di uno stile estetico che rimanda alle creazioni con la ... Epistory: Typing Chronicles è gratis su Epic Store! I curatori del negozio digitale di Epic Games confermano l'avvenuta disponibilità dei giochi gratis del 19 gennaio e svelano i regali del 26 gennaio ...Come ogni giovedì pomeriggio si aggiorna la lista dei giochi gratis su Epic Games Store: dopo i tre titoli della scorsa settimana, questa volta il negozio offre un solo titolo. Il gioco in regalo a pa ...