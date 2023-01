(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tramite la controllata Ferservizi , FS ha pubblicato un bando disulla Gazzetta ufficiale europea per un valore totale di 130di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione ...

Teleborsa

FS punta a raggiungere nell'arco del Piano Industriale 2022 - 2031 una produzione didal fotovoltaico pari a circa il 10% di quella attualmente prodotta in tutta Italia dagli impianti a ...Open Fiberun piano di sostenibilità energetica dei propri siti sul territorio inaugurando presso il ...7 milioni euro sul costo dell'e un taglio delle emissioni di circa 2.100 tonnellate ... Energia, FS lancia gara da 130 milioni per 20 impianti fotovoltaici Campania e Puglia" mentre "un altro bando sarà lanciato il prossimo autunno, per altri quaranta impianti", spiega Fs, sottolineando che "entra così nel vivo il programma per la produzione di energia ...«Non ci sarà una vera sostenibilità nei trasporti finchè anche il processo produttivo non sarà carbon-neutral.» Si tratta di una delle frasi ...