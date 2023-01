Gazzetta del Sud

... aziende energivore e risparmio intelligente: "Noi comedello Stato, movimentiamo il Paese e siamo grandi consumatori di" ha spiegato Ferraris - i primi in Italia, con il 2% del ...L' Amministratore Delegato di, Luigi Ferraris ha spiegato la necessità per FS di diventare autoproduttore di: 'Noi comedello Stato , movimentiamo il Paese e siamo grandi ... Energia, Ferrovie dello Stato lancia gara da 130 milioni per venti impianti fotovoltaici Un bando di gara europeo, appena lanciato, per venti nuovi impianti fotovoltaici, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Toscana, Lazio, Campania e Puglia. Un ...Un bando di gara europeo, appena lanciato, per venti nuovi impianti fotovoltaici, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Toscana, Lazio, Campania e Puglia. Un altro bando sarà lanciato ...