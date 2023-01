Elezioni Usa 2024 | Trump annuncia “importante discorso”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Donaldper le prossime ore “un grandepolitico alDoral a Miami” in vista dellepresidenziali Usa. Così l’ex presidente, in un post pubblicato oggi sul suo social Truth, si mostra attivo e combattivo, accusando i media di spacciare notizie false riguardo al fatto che “non starebbe facendo campagna elettorale” per la sua nuova candidatura alla Casa Bianca. “Lesono ancora lontane – scrive– ma non abbiate paura, molti comizi giganteschi ed altri eventi arriveranno presto. Sarà tutto scatenato ed emozionante”. Ildi oggi era stato giàto oggi dal gruppo conservatore, Judicial Watch, spiegando che l’ex presidente sarebbe ...

Donald Trump annuncia per le prossime ore 'un grande discorso politico al Trump Doral a Miami' in vista delle elezioni presidenziali 2024. Così l'ex presidente, in un post pubblicato oggi sul suo social Truth, si mostra attivo e combattivo, accusando i media di spacciare notizie false riguardo al fatto che "non starebbe facendo campagna elettorale" per la sua nuova candidatura alla Casa Bianca. Al giro di boa del suo secondo anno alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden resta ai minimi di consenso nei sondaggi.