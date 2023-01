Elezioni regionali | la proposta di Fanti e Di Rocco per Ponza e Ventotene

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Il potenziamento dei collegamenti marittimi Uda e pernon serve solo alle due splendide isole pontine ma anche all’economia della provincia di Latina e all’immagine turistica della stessa Regione Lazio”. E’ la convinzione di Antonio Die Patrizia, i candidati della Lega alleper il rinnovo del consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio, soprattutto dopo l’ intervento del sindaco diFranco Ambrosino sabato scorso in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale in via Vitruvio a Formia. “Condividiamo totalmente il contenuto dell’accorato appello che il sindaco Ambrosino ha effettuato alla presenza del candidato presidente del centro destra Francesco Rocca – hanno affermato Di–. ...

Sky Tg24

Una lista dove ...'Alla vigilia delle- prosegue - in un momento in cui, tra l'altro, ci risultano arrivare in azienda molteplici promozioni verso l'area amministrativa, salta all'occhio l'... Elezioni regionali Lombardia: ecco chi sono i quattro candidati alla presidenza LADISPOLI - "A seguito dell'incarico conferitomi dal Segretario Politico On.Lorenzo Cesa, in qualita di Commissario della struttura politica dell'Area Metropol ...(ANSA) - MILANO, 19 GEN - E' in Rete da oggi il sito www.curiamolalombardia.it a cui fa capo il progetto "Curiamo la Lombardia": l'iniziativa - definita dai promotori una sorta di assessorato ombra - ...