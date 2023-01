Elettra Lamborghini all’Eurovision? Dopo Achille Lauro | anche lei con San Marino

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023)? Per lei il sogno di calcare il prestigioso palco internazionale potrebbe diventare presto realtà. Qualora fosse, però, non rappresenterebbe l’Italia. Sembra proprio cheabbia infatti intenzione di presentarsi in competizione con la Repubblica di San, ma dovrà prima superare le selezioni e poi vincere l’apposito contest che permette ad un cantante italiano di gareggiareSong Contest in rappresentanza dello Stato estero. Mentre l’Italia sceglierà ancora il proprio rappresentate attraverso il Festival di Sanremo 2023, Sanconcentrerà le sue selezioni altrove scegliendo il proprio rappresentante attraverso un concorso apposito. L’Italia presenterà in concorso nel ...