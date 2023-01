Elena Sofia Ricci | chi è l’ex marito Luca Damiani | “Mi ha tradito con un’attrice famosa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023)sono stati legati tra il 1991 ed il 1992: il matrimonio volgeva al termine per via del tradimento da parte dell’uomo., il tradimento del: la conferma di Nancy BrilliexStasera l’attrice sarà tra i protagonisti di “Che Dio Ci Aiuti”, in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno, dove ritornerà a vestire i panni di Suor Angela., scrittore fiorentino classe 1956 debutta nel 1990 con il romanzo “Guardati A Vita” aggiudicandosi il ...